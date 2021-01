Oostenrijkse corona-ontkenners strekken arm voor geboortehuis Hitler

De politie in Oostenrijk heeft een onderzoek geopend naar deelnemers aan een anti-coronabetoging in de geboorteplaats van Adolf Hitler. Ze zouden de Hitler-groet hebben gebracht tijdens het maken van een foto voor de woning waar de latere leider van nazi-Duitsland werd geboren.

Zo'n 50 mensen in witte overalls betoogden zaterdag in Braunau am Inn tegen de coronamaatregelen in Oostenrijk. In het Alpenland is sinds 26 december een derde lockdown van kracht die geldt tot zeker 18 januari. Tijdens de betoging maakten de deelnemers een groepsfoto voor Hitlers geboortehuis. Daarbij groepeerden ze zich rond de gedenksteen voor de slachtoffers van het fascisme. Op de foto is te zien dat vele armen de lucht in gingen en dat enkele betogers de Hitler-groet leken te brengen.

,,Dergelijk gedrag, vooral op deze locatie, vraagt om de bemoeienis van de binnenlandse veiligheidsdienst”, verklaarde politiewoordvoerder David Furtner gisteren tegenover Oostenrijkse media. Het antisemitisme-meldpunt van de Israëlische geloofsgemeenschap (IKG) in Wenen ontdekte de foto op sociale media en stuurde die door naar de politie in de deelstaat Opper-Oostenrijk. Het brengen van de Hitler-groet en andere uitingen van het nationaalsocialisme zijn in Oostenrijk verboden.

Nultolerantie

Het stadsbestuur van Braunau am Inn, een stadje met zo’n 16.000 inwoners aan de grens met Duitsland, hanteert een nultolerantie tegenover neonazisme. ‘Foute’ souvenirwinkels worden gesloten, waaronder de Thor-Steinar-shop in 2009, en neonazistische betogingen, zoals die van de Nationale Volkspartei in 2009, verboden. Bezoeken van extreemrechtse organisaties worden tot een minimum beperkt en vinden steevast plaats onder politiebegeleiding.

Dat leidde in 2015 tot een opmerkelijke situatie toen een overmacht aan politie werd ingezet voor een Hongaarse delegatie van Blood & Honour, die uit slechts zes mannen en een kind bleek te bestaan. Ze maakten foto’s bij Hitlers geboortehuis.

Politiebureau

Het geboortehuis van Adolf Hitler wordt omgevormd tot een politiebureau, kondigde de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken eind 2019 aan na een jarenlange juridische strijd met de eigenaresse van het huis. De staat onteigende haar in 2016 om te voorkomen dat de plek een bedevaartsoord voor neonazi’s kon worden. De make-over moet volgens de minister voorgoed de herinneringen aan het nationaal-socialisme wegnemen.

Volgens omwonenden wordt het probleem veel groter gemaakt dan het is. ,,Neonazi's zien we hier zelden nog. De afgelopen twintig jaar hebben ze hooguit een keer of drie met openlijk vertoon door de straat gemarcheerd. Dat begon bij de plaatsing van een gedenksteen voor de nazislachtoffers op 20 april 1989, Hitlers honderdste geboortedag. Sindsdien vindt rond die datum een antifascismebetoging plaats’’, verklaarde een overbuurman in november 2019 tegen deze site.

