Oostenrijkse politie rolt extreemrechts wapennetwerk op: zeven arrestaties, link met Duitse neonazi's

Bij huiszoekingen in het kader van verschillende drugsonderzoeken heeft de Oostenrijkse politie een heus wapenarsenaal gevonden. In totaal werden maar liefst 76 vol- en semi-automatische vuurwapens, 14 handvuurwapens, grote hoeveelheden munitie en explosieven in beslag genomen. De wapens waren ‘blijkbaar’ bedoeld voor de extreemrechtse scene in Duitsland, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer zaterdagmiddag tijdens een persconferentie.

Het ging volgens hem mogelijk om het opbouwen van een extreemrechtse militie in Duitsland. Informatie van de opgepakte hoofdverdachte, een bekende van politie en justitie met een strafblad, zou daar op wijzen. Met hem werden nog zes medeverdachten gearresteerd. Vijf arrestaties vonden plaats in Oostenrijk, twee in Duitsland (Beieren en Noordrijn-Westfalen). In drie woningen en twee opslagloodsen werden naast wapens, munitie en explosieven (TNT en RDX) ook handgranaten, ontstekers, contant geld en drugs (vooral amfetamine en cocaïne maar ook marihuana en kleine hoeveelheden heroïne) in beslag genomen.

De hoofdverdachte is volgens de Oostenrijkse krant Der Standard de 53-jarige Peter B. , een rechts-extremist die in de jaren negentig werd verdacht van betrokkenheid bij bombriefaanslagen. Hij zou met de medeverdachten een illegale handel in drugs en wapens zijn begonnen.

De politie kwam de verdachten op het spoor in onderzoeken tegen drugshandelaren uit de georganiseerde criminaliteit. Die onderzoeken begonnen in oktober vorig jaar en leverden informatie op dat grote hoeveelheden drugs vanuit Duitsland naar Oostenrijk werden gesmokkeld. ,,De opbrengst van de drugs werd gebruikt om machinepistolen (Uzi, AK47, Skorpion), aanvalsgeweren en munitie te kopen’’, zei Michael Mimra van de deelstaatrecherche Wenen tijdens de persconferentie.

Hij gaf geen details vrij over de exacte locaties en over de verdachten maar dat zijn volgens hem ‘namen uit de Duitse neonazi-scene die helaas ook al lang bekend zijn in Oostenrijk.’ De verwachte omvang van het netwerk werd donderdag volgens hem bevestigd met de inbeslagname van een container vol wapens, munitie, explosieven en andere voorwerpen. Vrijdag werden in een loods in Neder-Oostenrijk ruim 100.000 munitierondes en talloze lange wapens gevonden.

Het netwerk is volgens het Oostenrijkse persbureau APA een ‘samenspel’ tussen Oostenrijkse rechts-extremisten en Duitse motorgroeperingen. De hoofdverdachte zou een gevangenisstraf uitzitten en tijdens zijn verloven de wapenhandel hebben georganiseerd, meldt het op basis van bronnen rond het onderzoek.