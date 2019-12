Oostenrijkse politie vindt postpakketjes met Nederlandse drugs

Het balletje kwam aan het rollen door de controle in september van een automobilist die stilstond op de vluchtstrook van de A61 van Mönchengladbach naar Venlo. Omdat de Oostenrijkse bestuurder onder invloed van drugs bleek, controleerden de agenten de leaseauto. In het voertuig vonden zij bonnetjes van twee in Nederland verstuurde pakketjes met bestemming Oostenrijk.



De Duitse politie nam contact op met de Nederlandse collega's. Uit onderzoek daar bleek dat de verdachte mogelijk drugs had ingekocht in Nederland en per post naar Oostenrijk had gestuurd. De Duitse politie nam daarop contact op met de Oostenrijkse. Die bleek de verdachte al langer in het vizier te hebben. Door de controle van deze verdachte op de Duitse Autobahn vielen in Wenen de puzzelstukjes op hun plaats, aldus de Oostenrijkse politie.



De pakketjes werden onderschept en bleken de drugs te bevatten. De vondst leidde tot meerdere aanhoudingen van verdachten in Wenen.