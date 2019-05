Oostenrijkse vicekanselier onder vuur na gelekte video

De Oostenrijkse vicekanselier Heinz-Christian Strache is in de aanloop naar de Europese verkiezingen ernstig in verlegenheid gebracht door een uitgelekte video-opname. Daarop is te zien hoe de rechts-populistische FPÖ-voorzitter overheidscontracten in het vooruitzicht lijkt te stellen in ruil voor hulp bij zijn verkiezingscampagne.

De Duitse media Süddeutsche Zeitung en Der Spiegel publiceerden vrijdag over de camerabeelden. Daarop is te zien hoe Strache en zijn partijgenoot Johann Gudenu, de huige fractievoorzitter van de FPÖ in het parlement, in een villa op het Spaanse eiland Ibiza praten met een vrouw die zich voordoet als Russische miljonair. Het is onduidelijk wie de zes uur lange bijeenkomst filmde met verborgen camera’s.

De politici praten met de vrouw over hoe zij zo’n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door de controle te krijgen over de grote krant Kronen Zeitung. Die zou volgens Strache zijn partij dan een handje kunnen helpen bij de verkiezingscampagne. In ruil zou hij de vrouw dan lucratieve bouwcontracten toespelen. Het filmpje zou enkele maanden voor parlementsverkiezingen van 2017 zijn gemaakt.

De vrouw was helemaal geen miljonair. De bedoeling was om de voorzitter van de FPÖ in de val te lokken. Der Spiegel en Süddeutsche Zeitung zeggen niet te weten wie er achter de operatie zit.

De FPÖ’er erkent dat de bijeenkomst die avond heeft plaatsgevonden, maar zegt niets misdaan te hebben. Hij ontkent dat hij ,,enige vorm van voordeel aangeboden kreeg of kreeg’’. Hij stelt dat er veel alcohol was gedronken en dat sprake was van een ,,hoge taalbarrière, zonder professionele tolk’’. Ook zou hij hebben benadrukt dat alles volgens de wet moest gaan.