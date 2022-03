Op de valreep gingen Portugese chimpansees niet naar Charkov

oorlog Oekraïne LIVE | Evacuaties Marioepol opnieuw gestaakt door beschietin­gen, burgers in voorstad Kiev onder vuur

Voor de tweede achtereenvolgende dag zijn evacuaties van burgers uit het belegerde Marioepol gestaakt door geweld. Volgens de Oekraïense presidentiële adviseur Anton Gerasjtsjenko is dat het gevolg van Russische beschietingen. Bij beschietingen op burgers in Irpin, een voorstad van Kiev, zijn zeker drie mensen omgekomen, meldt The Kiev Independent.Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

14:58