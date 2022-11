Op dit luxe jacht spendeerde advocaat het geld van zijn opgelichte klanten: ‘Hij gaf zo'n 600.000 euro uit aan boten’

Er komt een bijkomend onderzoek in het oplichtingsdossier rond de Belgische gewezen advocaat Marc Gadisseur. Dat heeft de raadkamer donderdagochtend beslist. De advocaat wordt ervan verdacht minstens 10 miljoen euro te hebben gestolen van 84 individuele klanten. Het geld kwam onder meer in Mallorca terecht waar hij investeerde in een jacht van het Italiaanse topmerk Ferretti.

Waar is de tien miljoen euro gebleven die Gadisseur van klanten afhandig maakte? Het omvangrijke dossier dat de rechercheurs samenstelden over de gewezen advocaat, geeft enkele antwoorden prijs. Gadisseur bouwde een villa met zwembad, kocht een slagerij voor zijn zoon en investeerde in luxe-transport. Zijn drie auto’s — Maserati, Mercedes AMG en een Aston Martin — doken geregeld op in het Antwerpse straatbeeld. Soms werden klanten zelfs op een ritje getrakteerd.

Een deel van het geld ging ook naar de aankoop van een luxejacht dat een vaste ligplaats had in Mallorca. Dat kregen zijn klanten nooit te zien. In feite kocht Gadisseur eerst een kleinere boot, maar dat jacht verkocht hij later door. Daarna investeerde hij zelf in de aankoop van een groter jacht, een Ferretti van ongeveer zeven meterlang. Voor de liefhebbers: de binneninrichting is bekleed met notelaar en leder.

Mooie investering

Kenners noemen de boot, die ‘Un Poco Mas’ heette, een mooie investering voor mensen met een voorliefde voor de zee. Zoals heel veel eigenaars van luxejachten ging Gadisseur op zoek op de tweedehandsmarkt en kocht de boot over van een Nederlandse zakenman. Die Nederlander is een bekende van het Belgische gerecht, de omstreden discotheekuitbater Douwe V. die vroeger eigenaar was van de Antwerpse partyboot Diamond Princess en discotheek Versuz in Hasselt. De gemeente Eindhoven weigerde Douwe V. een vergunning om discotheek Seven over te nemen. Alles samen wordt de investering van Gadisseur in zijn luxejachten op zo’n 600.000 euro geschat.

Volledig scherm Het interieur van het yacht, van de Italiaanse fabrikant Ferriti. © rv

Marc Gadisseur had zelf een vaarbewijs. Hij deed in Mallorca beroep op een Belgische expat die ervaring heeft met snelle boten en die al jaren in Mallorca woont. De man zorgde voor het onderhoud van de Un Poco Mas en haalde de boot ook op als Gadisseur die na een rondvaart ergens in Zuid-Europa achterliet.

Vissersdorp

Daarnaast had Marc Gadisseur op Mallorca ook geïnvesteerd in vastgoed in Calla Murada. Dit strand op zo’n 60 kilometer van de luchthaven van Palma ligt in het zuidoosten van Mallorca, tussen de bekendere steden Cala d’Or en Porto Cristo. Vroeger was dit een vissersdorpje maar het brede strand trok eind vorige eeuw veel vakantiegangers. De makelaars speelden erop in en bouwden verkavelingen vol met vakantiewoningen, dikwijls ook met zwembad.

Gadisseur kocht één van deze vakantiewoningen op en liet ze grondig renoveren. Volgens kennissen die wel eens op bezoek kwamen op Mallorca woonde Gadisseur niet in een paleis. ,,Noem het een gemiddelde woning met alle comfort voor een vakantie”, zegt een kennis.

Zowel het jacht als de woningen van Gadisseur in België en Spanje zijn ondertussen door de curator van zijn failliete advocatenkantoor verkocht.

Volledig scherm Aan Calla Murada had advocaat Gadisseur een vakantiewoning. © rv