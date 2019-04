Op het ‘Amsterdamse Leicester Plein’ wisten ze al: dit gaat lukken!

Na de 1-0 winst op Tottenham mogen Ajax-supporters zich na twintig jaar wachten voorzichtig gaan opmaken voor een finaleplek in de Champions League. Verslag van een dag in het kielzog van duizenden Ajax-fans in Londen. ‘Bloed, zweet en tranen!’

De wedstrijd is voorbij. Ajax heeft het geflikt tegen de Spurs. Nipt, met 1-0, maar als ze volgende week in Amsterdam toeslaan, is de finale een feit – iets dat de meeste fans of voetbalkenners vorig jaar toch echt voor onmogelijk hielden. ,,Het was spannend”, zegt fan Richard Mulder vanuit het stadion, hij bezocht ook alle eerdere wedstrijden. Het Europese avontuur kan een heel mooi vervolg krijgen, denkt de Westlander. ,,De finale komt nu wel heel dichtbij. Al blijft de spanning, want iedereen weet dat we ook nog een pot moeten.”

Al kon de zege amper een verrassing zijn voor de supporters, uren vóór het eindsignaal zijn de meesten er vast van overtuigd dat het gaat lukken tegen de Spurs. Noem het Amsterdamse arrogantie, nuchtere voetbalkennis of de roze bril van een supporter, maar slechts weinigen voorspellen verlies voor het team van de dominant spelende twintigers onder leiding van coach Ten Hag. ,,Het wordt 3 – 1 hoor, en schrijf jij dat maar vast op”, zegt Amsterdammer René, met een biertje in de hand, op de hoek van een terras van Leicester Square, eerder op de middag.

Overname

René en de honderden andere meegereisde supporters nemen het plein in het hart van de stad langzaam maar zeker over, vanaf het middaguur. In deze Amsterdamse enclave wordt gedronken, gezongen, gedanst en gesprongen, onder begeleiding van fakkels, aangemoedigd door de Bloed-zweed-en-tranenhymne van André Hazes en Bob Marley’s Three Little Birds nemen Ajacieden uit heel Nederland een voorschot op nog meer Europees succes in een toch al wonderbaarlijk goed seizoen.

,,Dit is toch geweldig?!”, zegt een jongen in een wat ouder Ajax-shirt. ,,Ik heb geen kaartje, maar hier moet je toch bij zijn?”

Er worden ballen de lucht in getrapt, toeristen worden meegesleurd in de feestvreugde, zelfs de Britse agenten die – stiff upper lip, blik strak vooruit - proberen stoïcijns te blijven, lijken een beetje te genieten van het schouwspel. Van opstootjes of rellen is geen sprake, alleen bij het Spurs stadion wordt het heel even grimmig, maar dat is pas later op de avond, vlak voor de wedstrijd.

Op het Leicester plein zijn de fans ’s middags duidelijk verlost: hun club telt weer mee, na decennia wachten op een plek in de halve finale van het belangrijkste clubtoernooi. Dat geduld, de frustratie: vandaag lijkt het er allemaal uit te komen. Sommigen reden de hele nacht door om het te halen, sliepen op een bankje in de stad, maar willen nu geen moment missen. Veel jongens zijn hier met hun vader op het plein: ,,We zeggen elke wedstrijd dit seizoen: we gaan maar gewoon, wie weet maken we dit nooit meer mee”, vertelt Stephan (51) uit Valkenswaard, die met zijn zoon Yannick (22) bij de ‘warming up’ is voor supporters op Leicester Square.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Ajax keeper Andre Onana viert de overwinning met Matthijs de Ligt. © BSR Agency

Uit Valkenswaard dus komen de fans, Amsterdam natuurlijk, maar ook uit Almere, Enschede, Den Haag en ja: ook uit Rotterdam. Met of zonder kaartje. Als ze er maar bij zijn. Zij zien rond vijf uur lokale tijd een groep van zo’n honderd supporters het plein opmarcheren, onverwachts vanuit een zijstraat.

Ze lopen stevig door, luid zingend, trommels dicteren de maat. Toeristen en Londenaren staren verbaasd naar het tafereel, andere supporters klappen en zingen mee: ,,Nu gaat het los”, voorspelt een Ajacied aan de zijlijn.

Los

Hij krijgt gelijk. Als de supportersgroep Ultra’s het Londense Leicester Square opstormen, gààt het los. Fans springen en schreeuwen, bier vliegt de lucht in. Het ‘Amsterdamse Leicester Plein’ ontploft. Wat er later in het stadion ook zou gebeuren: deze ervaring pakt niemand meer af van Rob uit Enschede, Yannick uit Valkenswaard, en al die andere twintigers die de Europese successen van Ajax alleen kennen van verhalen, verslagen en Youtube-hommages.

,,What are they doing?!” schreeuwt nog een Brit langs de kant bij het zien van de vrolijke supporterschaos. Maar niemand luistert.