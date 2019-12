Op vuilnisbelt gedumpte Narwhal vertedert met staartje op zijn kop

Geert (43) verwijdert na­zi-tat­toos: ‘Vriende­lij­ke Marokkaan heeft mijn ogen geopend’

11:06 Breed gebouwd, dito spieren. En tattoos - veel tattoos. Vooral dat laatste doet je even slikken wanneer je Geert Schroyen (43) ontmoet. Geen ankertje of hartje-met-pijltje, wel swastika’s en nazi’s. Fouten die de Belg nu letterlijk wil uitwissen. ,,In de gevangenis bracht ik veel tijd door met buitenlanders, die me ondanks mijn ‘versieringen’ vriendelijk en respectvol behandelden. Dan ga je onvermijdelijk nadenken.”