'OPCW-experts teruggekeerd uit Douma na onderzoek naar gifgasaanval'

Een diplomatieke bron bevestigde dat de experts zijn teruggekeerd naar Nederland. Ook het Russische ministerie van Defensie zei dat het team de werkzaamheden in Douma heeft afgerond.



De OPCW stelt alleen vast of een aanval is uitgevoerd met verboden wapens, niet wie daarvoor verantwoordelijk is. Het laboratoriumonderzoek naar de monsters kan enkele weken in beslag nemen.