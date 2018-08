Terroris­ten Barcelona beraamden ook aanslag op Camp Nou stadion

11:19 De terreurcel achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils, in augustus vorig jaar, wilde tevens toeslaan in het thuisstadion van FC Barcelona. Dat melden Spaanse media. Ook sloten de terroristen Bataclan-achtige terreuracties in de Barcelonese muziektempel Razzmatazz en homo-discotheken in de stad niet uit.