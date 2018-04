'Oplichterij!' Trump gaat los over schets van bedreiger pornoster Daniels

Pornoactrice Daniels claimt in 2006 een buitenechtelijke relatie met Trump te hebben gehad. Ze zou, jaren later, op een parkeerplaats in Las Vegas door een onbekende man zijn bedreigd. ,,Dat is een mooi meisje’’, zou de figuur over haar dochter op de achterbank hebben opgemerkt. ,,Het is jammer als haar iets zou overkomen. Vergeet wat er gebeurd is en laat Trump met rust.’’



Op de tekening die Daniels door forensisch kunstenaar Lois Gibson liet maken, is een man van een jaar of 30 a 40 te zien. Daniels omschrijft hem als ‘slank, maar fit’. Tijdens een tv-interview op zender ABC toonde ze het portret en verklaarde de seksster dat dit de man is die haar in 2011 op het hart drukte niets te zeggen over haar relatie met Trump.