Oplichters stelen 100.000 euro van Chantal (51) met één telefoontje: ‘Dit kwam zo geloofwaardig over’

President Biden waarschuwt: Nucleaire dreiging terug op niveau van Koude Oorlog, Poetin maakt geen grap

De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat de nucleaire dreiging ‘terug is op het niveau van de Koude Oorlog’. Tijdens een evenement in New York zei Biden dat de wereld een kernramp riskeert die het leven op aarde kan beëindigen.

7 oktober