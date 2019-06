Oplichters zamelen miljoenen euro’s in voor strijd tegen kinderkanker

Papierfa­bri­kant uit Gent is verantwoor­de­lijk voor fatale legionella-uit­braak

15:41 De bron van de fatale legionella-uitbraak in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem is gevonden. Karton- en papierfabrikant Stora Enso in Gent heeft toegegeven dat het mogelijk verantwoordelijk is. Door de besmetting kwamen twee mensen om het leven. In totaal werden 32 mensen besmet.