Opmerkelijk ‘vermagerde’ Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waarschuwt voor voedseltekort

Conings kreeg jarenlang een goede beoorde­ling, ondanks de risico's: ‘Maar hij is geen oorlogs­held’

13 juni De in België voortvluchtige militair Jürgen Conings kreeg de laatste vijf jaar, toen hij al op de radar van de Belgische autoriteiten stond, toch steeds een ‘goede’ beoordeling van zijn werkgever. In zijn persoonlijke legerdossier is maar één sanctie terug te vinden: vier dagen licht arrest in 2019, na een ongeoorloofde mening op sociale media. Het Belgische leger vond dat die ‘haar imago schaadde’.