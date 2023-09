Opnieuw Belgisch gezin met tientallen kilo’s drugs betrapt bij terugkeer uit Marokko

Voor de vierde keer in ongeveer twee weken is op de grens tussen Marokko en Spanje een Belgisch gezin tegengehouden met tientallen kilo’s drugs in hun wagen. Daarbij zijn Belgen van Marokkaanse afkomst gearresteerd. In de auto van het gezin was 65 kilo hasj verstopt.

Twee weken geleden werden bij de grensovergang met Spanje in Ceuta, aan de Straat van Gibraltar, op amper een uur tijd twee Belgische gezinnen en hun acht kinderen - allemaal uit dezelfde familie - betrapt met 200 kilo hasj. Een week later was het opnieuw prijs, toen ging het om twee Belgische mannen met 50 kilo hasj. Toen waren de drugs telkens verstopt in een speciaal daarvoor ontworpen verborgen ruimtes.

Volgens de mediasite El Faro de Ceuta zijn dinsdag opnieuw Belgen gearresteerd die met hun gezin op reis waren geweest in Marokko. In een wagen vond de politie 65 kilo hasj. De drugs zat in pakketten die verspreid waren tussen de bagage van het gezin. Het voertuig staat geregistreerd in België.

Veerboten naar Europa

Ceuta is een Spaanse enclave op het Marokkaanse vasteland, van waaruit veerboten vertrekken die de Straat van Gibraltar oversteken naar Algeciras in Spanje. Heel wat Marokkaanse gezinnen die op vakantie zijn geweest naar het thuisland keerden de voorbije weken terug naar steden in heel Europa.

Volgens de Spaanse politie maken drugsbendes daarvan gebruik om hun smokkelwaar over de grens te krijgen. De drugsvangsten tonen volgens de autoriteiten duidelijk een smokkelroute tussen Marokko en België aan.

Volledig scherm Auto's staan te wachten voor de overtocht vanuit Marokko naar Europa. © Europa Press via Getty Images