Opnieuw brand in vluchtelingenkamp Moria

Fransman (82) blaast keuken op tijdens vliegen­jacht

6 september Een hoogbejaarde Fransman is vrijdagavond lichtgewond geraakt bij een wel heel opmerkelijke explosie in zijn keuken. Die werd veroorzaakt door het vonkje van een elektrische vliegenmepper. Dat kwam in contact met gas dat zich had opgehoopt zonder dat hij het wist, melden Franse media.