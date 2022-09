Opnieuw doodt aanhanger van Braziliaanse president Bolsonaro sympathisant van rivaal Lula

Een politieke discussie tussen twee mannen is in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso zwaar uit de hand gelopen. Een aanhanger van de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro stak donderdagavond een volgeling van de linkse ex-president en huidig presidentskandidaat Luiz Inácio Lula da Silva dood. In Brazilië vinden in oktober presidentsverkiezingen plaats, maar de gemoederen lopen nu al hoog op.

De 24-jarige landarbeider Rafael Silva de Oliveira stak op een boerderij maar liefst vijftien keer in op zijn collega Benedito Cardoso dos Santos (42) tijdens een ruzie over steun voor de twee presidentskandidaten. Ook probeerde hij het slachtoffer met een bijl te onthoofden. De verdachte werd gearresteerd, op het politiebureau legde hij een bekentenis af. De steekpartij vond plaats in de plaats Confresa in de centraal-west gelegen deelstaat Mato Grosso.

De verkiezingsstrijd in Brazilië verloopt zeer gepolariseerd. Lula, die al eerder president was tussen 2003 en 2011, ligt al geruime tijd flink voor op Bolsonaro in de peilingen, al neemt die voorsprong recent iets af. In een reactie op de steekpartij zei Lula vrijdag tegen journalisten dat er sprake was van een ,,klimaat van haat in het verkiezingsproces”. Hij noemde dat ,,volkomen abnormaal”. Lula suggereerde ook dat de autoriteiten zouden moeten onderzoeken of dergelijke incidenten ,,zijn opgedragen, gestuurd, of dat het een politieke strategie betreft”. De oud-president gaf geen enkele vorm van onderbouwing voor zijn suggestie van georganiseerde aanvallen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een aanhanger van Bolsonaro een Lula-sympathisant doodt. In juli deed zich een soortgelijk incident voor in de stad Foz de Iguaçu, in het zuiden van Brazilië. Een lokale medewerker van Lula’s Arbeiderspartij werd toen op zijn eigen verjaardagsfeest, dat in stijl met de rode kleuren van de partij was versierd, doodgeschoten door een gevangenisbewaker en aanhanger van Bolsonaro.

Vrijdagochtend raakte een aanhanger van Bolsonaro gewond aan het hoofd, nadat hij naar eigen zeggen werd aangevallen door volgelingen van de Arbeiderspartij, die in afwachting waren van de komst van Lula voor een verkiezingsbijeenkomst in de stad Sao Gonçalo, nabij Rio de Janeiro.

Bolsonaro, ook wel ‘de Trump van de tropen’ genoemd vanwege zijn gelijksoortige denkbeelden als de voormalige Amerikaanse president en van wie hij bovendien een groot aanbidder is, gaat al maanden flink tekeer tegen Lula en zijn linkse bondgenoten. De zittende president heeft ook al meerdere malen gesuggereerd dat hij een eventuele verkiezingsnederlaag mogelijk niet zal accepteren. Net als Trump herhaalt hij regelmatig zijn ongegronde beweringen over verkiezingsfraude en wijst hij op niet-bestaande problemen met het alom gerespecteerde elektronische stemsysteem van Brazilië.

Volledig scherm Bolsonaro op campagne op een landbouwbeurs in Esteio, in het zuiden van Brazilië. © REUTERS

Twee rondes

De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen wordt op 2 oktober gehouden. Als geen van de kandidaten die dag meer dan 50 procent van de stemmen haalt, wordt op 30 oktober een tweede ronde gehouden tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen in de eerste ronde.

Lula denkt niet dat hij meteen in de eerste ronde van de verkiezingen zal winnen, zo zei hij vrijdag. ,,Iedere kandidaat denkt te kunnen winnen in de eerste ronde. Ik heb nooit dat geluk gehad, maar ik waardeer twee rondes”, zei hij vrijdag. Hij zei erbij een tweede ronde op prijs te stellen omdat het de kans biedt tot een ,,rechtstreeks debat”.

Volledig scherm Lula tijdens zijn speech vrijdag in São Gonçalo. © AFP