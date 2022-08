Opnieuw evacuaties vanwege bosbrand in zuiden Frankrijk, 2022 Europees ‘recordjaar’ qua branden

In het zuiden van Frankrijk zijn zo’n duizend mensen geëvacueerd vanwege een opgelaaide bosbrand. De evacuaties vonden plaats in het departement Aveyron, waar volgens de lokale autoriteiten 1260 hectare natuur verloren is gegaan.

De brand leek zaterdag na zes dagen onder controle te zijn. Zo’n 3000 mensen die eerder waren geëvacueerd, mochten daarom weer terugkeren. Maar nu de brand flink is opgelaaid, zijn mensen uit onder meer de plaats Mostuéjouls uit voorzorg in veiligheid gebracht. Er zijn geen gewonden.

Naar een lokale inwoner loopt een onderzoek vanwege het per ongeluk veroorzaken van de brand. Een metalen deel van zijn aanhangwagen zou de weg hebben geraakt, waardoor vonken vrijkwamen. Frankrijk worstelt deze zomer met extreme droogte en een reeks hittegolven. Door vele bosbranden dit jaar is al meer natuur verloren gegaan dan in voorgaande jaren. De autoriteiten zetten extra opsporingseenheden in om mogelijke brandstichters in de kraag te vatten.

Recordjaar

In het zuidwestelijke departement Gironde, waar afgelopen week 10.000 mensen werden geëvacueerd, is de bosbrand dankzij een regenachtige nacht onder controle. Een lokale functionaris spreekt van een ‘aanzienlijke verbetering’ van de situatie, maar waarschuwt dat ‘de strijd niet voorbij is’ omdat de brand niet volledig uit is en kan oplaaien.

Eerder werd de brand in het departement, die oplaaide uit een eerdere brand in juli, bestempeld als ‘een monster’. De twee grote, elkaar opvolgende branden dragen eraan bij dat het bosbrandinformatiesysteem van de Europese Commissie (EFFIS) dit jaar tot nu toe bestempeld als een recordjaar wat bosbranden betreft. Nooit eerder sinds 2006, toen het systeem begon met registreren, was er halverwege het jaar zoveel hectare bos afgebrand. Sinds 1 januari gaat het om 662.776 hectare dat is verwoest in de Europese Unie.

De enorme droogte en hitte in Europa worden als belangrijkste oorzaken aangedragen. In Spanje ging al 246.278 hectare bos verloren. Daarna volgen Roemenië (150.528 hectare), Portugal (75.277 hectare) en Frankrijk (61.289 hectare). Slovenië kampte in juli met de grootste brand uit haar geschiedenis en ook in Duitsland, Kroatië, Oostenrijk en Griekenland waren er branden.

