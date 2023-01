Opnieuw geheime documenten gevonden in woning VS, nu in huis van oud-vicepresident Mike Pence

UpdateIn de woning van de Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence in de staat Indiana zijn geheime documenten gevonden. Dat gebeurde vorige week, meldt zijn advocaat in een verklaring. De Republikein Pence was van 2017 tot 2021 de rechterhand van president Donald Trump.

Ongeveer tien documenten zouden zijn gevonden door Greg Jacob, de advocaat van Pence, die de vondst vervolgens meldde aan het Nationaal Archief. Persbureau AP citeert uit de verklaring van Jacob aan het archief: ‘Het blijkt om een klein aantal documenten te gaan met geheime markeringen die per ongeluk in dozen zijn gedaan en naar het persoonlijke huis van de voormalige vicepresident zijn vervoerd aan het einde van zijn laatste regeringsdeelname', staat in de brief.

Pence was volgens de advocaat ‘niet op de hoogte van het bestaan van gevoelige of geheime documenten in zijn persoonlijke woning’ en begrijpt ‘het grote belang van het beschermen van gevoelige en geheime informatie en is bereid om volledig samen te werken met het Nationaal Archief en elk ander onderzoek'.

De federale politieFBI zou de documenten hebben meegenomen. Samen met het ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar hoe de documenten in het privé-onderkomen van Pence terecht zijn gekomen. Volgens bronnen had Pence aan zijn raadsman gevraagd een aantal dozen met documenten te doorzoeken op mogelijk geheime exemplaren. Onduidelijk is nog wat er in de documenten staat.

De oud-vicepresident had AP in augustus nog laten weten geen geheime documenten te hebben meegenomen toen hij zijn kantoor verliet.

Gevoelig

Eerder gingen de vroegere baas van Pence, Donald Trump, en de huidige president Joe Biden hem al voor. Ook in hun woningen werden geheime documenten gevonden. De vondst ervan ligt gevoelig.

Oud-president Trump verkeert in juridische problemen omdat hij na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten vanuit Washington mee naar huis nam. Het ministerie van Justitie onderzoekt de zaak: Trump zou de documenten opzettelijk hebben meegenomen. Mogelijk bevatten de dossiers bij Trump nucleaire geheimen, meldden Amerikaanse media.

Biden was hier zelf ook kritisch over. Maar deze maand werd bekend dat in november en januari tot drie keer toe geheime documenten in zijn garage en woning zijn gevonden. Ze stammen uit Bidens tijd als vicepresident onder Barack Obama (2009-2017). Mogelijk ondernam Pence actie na die laatste vondsten.

Volgens de Amerikaanse wet moeten documenten van de president of de vicepresident na de ambtstermijn worden overdragen aan het Amerikaanse Nationaal Archief. Volgens de wet is het strafbaar als deze stukken op andere locaties liggen opgeslagen.