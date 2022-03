Opnieuw grootschalige inval in drie depots van PostNL: politie zoekt naar zwartwerkers die zich verstoppen

De depots in de plaatsen Wommelgem, Turnhout en Willebroek zijn sinds deze ochtend verzegeld door de politie. De politie bewaakt in Turnhout alle in- en uitgangen van het gebouw en is in het depot op zoek naar zwartwerkers die proberen ontkomen aan de politie.

Kort voor de middag kwamen er nog enkele werknemers nietsvermoedend naar de locaties: ,,Mijn shift begint normaal om 12 uur maar ik mag niet binnen van de politie. Niemand heeft me verwittigd dat ik niet moest komen. Hoe laat de politie precies in binnengevallen, weet ik niet. Maar de wagen rijden ‘s ochtends al heel vroeg uit.”

Eind vorig jaar ook al invallen

In november waren er ook al invallen bij drie Belgische depots van PostNL na een undercoveroperatie van HLN en VTM Nieuws. De sociale inspectie stelde toen in het depot in Wommelgem bij Antwerpen overtredingen vast rond zwartwerk en deeltijdarbeid.

PostNL België is onderdeel van PostNL. Het concern heeft negen pakkettendepots in België. De problemen daar hebben waarschijnlijk geen gevolgen voor de Nederlandse markt. Bij de inval in november werd al aangegeven dat op het depot in Wommelgem geen pakketten worden behandeld voor Nederlandse klanten.

Een woordvoerder van PostNL was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Later meer.

Volledig scherm De verzegelde gebouwen van PostNL in Willebroek. © TVDZM

Volledig scherm Agenten verzegelen de gebouwen in Turnhout. © JVN

Volledig scherm De politieactie in Turnhout. © JVN

Lees ook:

Herbekijk ook: Joppe Nuyts ging undercover bij PostNL werken