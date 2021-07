Opnieuw grote roof bij juwelier Parijs: ‘Overvallers lijken geïnspireerd door diefstal van dagen geleden’

Chaumet

De brutale overval komt slechts drie dagen na de roof in juweliershuis Chaumet , een van de oudste en meest prestigieuze juweliers in dezelfde stad. Toen ging het om een man die onder bedreiging van een pistool peperdure sieraden ter waarde van zo'n 2 à 3 miljoen euro stal en er na de roof vandoor ging op een elektrische step.

De politie vond woensdag, een dag na de overval, het grootste deel van die miljoenenbuit terug langs de snelweg, bij Metz. Daarbij werden ook twee mannen (44 en 54 jaar) met de Montenegrijnse nationaliteit aangehouden. Volgens de Franse zender BFMTV waren ze in een bus op weg naar Belgrado (Servië). Het was toen nog onbekend waar het overige deel van de buit was. Het tweetal, waaronder de dader van de overval, had een hotelkamer in Parijs gehuurd. Het onderzoek dat de politie daar deed, leidde uiteindelijk tot de aanhouding nabij Metz.