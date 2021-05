Opnieuw hevige Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook

Update/video Moordende ‘rambo’ in Frankrijk geeft zich over na klopjacht van ruim drie dagen

14 mei Valentin Marcone, de 29-jarige verdachte van een dubbele moord in het Franse gehucht Les Plantiers, heeft zich vanavond overgegeven aan de politie. Dat deed hij nadat hij zichzelf ruim drie dagen had verstopt in de ruige wildernis van de Cevennen en 350 agenten, helikopters en honden hem maar niet konden vinden.