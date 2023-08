Opnieuw hittegolf in Spanje: 46,8 graden in Valencia, 3,4 graden meer dan vorig record

Nederlan­ders cel in voor beschieten ‘verkeerde’ woning, familie bokser Ben Saddik zou doelwit zijn

Twee Nederlandse twintigers moeten vier jaar de cel in nadat ze vorig jaar een woning onder vuur namen in Antwerpen. Ze dachten dat dat de ouderlijke woning van de Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik (32) was, maar vergisten zich in het adres. Ook in een andere beschietingszaak, vermoedelijk ook het gevolg van een ruzie in het drugsmilieu, kregen twee Nederlanders donderdag vier jaar cel.