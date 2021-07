Opnieuw honderden anonieme kindergraven gevonden in Canada

Bondgenoot van Venezolaan­se oppositie­lei­der gearres­teerd wegens terrorisme en verraad

13 juli Oppositiepoliticus Freddy Guevara is maandag op een snelweg in de hoofdstad Caracas in Venezuela aangehouden. Volgens Venezolaanse aanklagers wordt hij aangeklaagd voor onder meer terrorisme en verraad. Guevara is een nauw bondgenoot van oppositieleider Juan Guaidó die door de Verenigde Staten en andere landen wordt gezien als de legitieme president van het Zuid-Amerikaanse land.