Opnieuw krachtige aardbeving op Filipijnen

Wereldbe­roemd Japans Shu­ri-kas­teel gaat in vlammen op

5:45 In Japan is het hoofdgebouw van het monumentale Shuri-kasteel, dat is erkend als werelderfgoed, vandaag in vlammen opgegaan. De brand legde ook nog een ander gebouw van het kasteel in de stad Naha op het zuidelijke eiland Okinawa in de as. Dat melden plaatselijke media. Er zouden geen gewonden zijn.