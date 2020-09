Opnieuw massale protesten in Belarus

video Man schiet op agenten in politiewa­gen: ‘Ze vechten voor hun leven’

12:36 Twee agenten in de Amerikaanse stad Compton zijn gisteravond van dichtbij onder vuur genomen terwijl ze in hun politieauto zaten. De twee raakten zwaargewond bij de schietpartij en vechten momenteel voor hun leven, zo laat de politie van Los Angeles County via Twitter weten.