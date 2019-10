Opnieuw massale protesten in Catalonië tegen gevangenisstraffen separatistische leiders

Dit meisje (6) wordt het ‘mooiste kind ter wereld’ genoemd: ‘Ik ben sprakeloos’

21:16 Het leven van een 6-jarig Russisch meisje is in korte tijd volledig veranderd. Alina Yakupova werd door haar volgers uitgeroepen tot ‘mooiste kind ter wereld’, waarna diverse media het verhaal oppikten. Het resultaat laat zich raden: Yakupova wist in geen tijd meer dan 22.000 volgers te verzamelen op Instagram en intussen is ze vastberaden door te groeien tot één van de meest gevraagde kindmodellen ter wereld.