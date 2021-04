Opnieuw onrust in de Verenigde Staten na politiegeweld tegen zwarte mensen

updateIn Amerika is onrust ontstaan over het gedrag van politieagenten bij twee incidenten met zwarte mensen. Een agent in de Amerikaanse staat Virginia is ontslagen nadat beelden waren opgedoken waarop hij samen met een collega een zwarte militair onder schot houdt en met pepperspray in zijn gezicht spuit. In Minnesota is ondertussen ophef ontstaan nadat de politie een zwarte man in zijn auto doodschoot. Dit gebeurde enkele kilometers van de plaats waar vorig jaar George Floyd stierf aan politiegeweld.