Opnieuw problemen voor Thalys: Overvolle trein staat vier uur stil in België

De trein vertrok vanmiddag om 13:15 uur vanaf Amsterdam Centraal. Volgens reizigers zou de vertraging net voorbij Brussel, in de buurt van Doornik, begonnen zijn. Daar viel de Thalys richting de Franse hoofdstad Parijs stil na een aanrijding met een dier. Hierdoor raakte het hele treinnetwerk verstoord. Het is reeds het derde voorval op een trein van de vervoersmaatschappij in nog geen twee weken tijd.



Talloze passagiers zaten volgens het Franse persbureau AFP vast in de treinen of moeten wachten op stations. Op beelden op sociale media is te zien dat er enorme drukte heerst in de stationshal van Gare du Nord in Parijs. Een passagier liet via Twitter weten om 16.25 uur vertrokken te zijn van Parijs naar Amsterdam, maar al urenlang in een stilstaande trein vast te zitten.