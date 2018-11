Opnieuw rellen in Charleroi, ondanks waarschuwingen van de politie

Rond 21.30 uur gisterenavond bestormde de politie een groep van zo'n 150 personen die zich verzameld hadden op het Square Jules Hiernaux. Rond 23.00 uur bevond er zich nog steeds een honderdtal personen in de omgeving. Quinaux zegt dat de betogers in kleine groepjes de confrontatie probeerden aan te gaan met de politie. Net zoals vorige nacht sneuvelden er straatmeubilair en reclamepanelen.

De politie stond klaar om in te grijpen. Er waren vier pelotons aanwezig, twee waterkanonnen en een pantservoertuig. De politie bestormde rond 21.30 uur de groep relschoppers, nadat enkelen barricaden in brand hadden gestoken op de rotonde. De menigte werd met een waterkanon uiteengedreven.

Guerilla

Volledig scherm © RV De politie van Charleroi zegt dat het ‘relschoppers’ zijn die ‘s avonds in de wijk de plaats innemen van de ‘gilets jaunes’, de zogenaamde 'gele hesjes’, de beweging die protesteert tegen de belastingverhoging op brandstof.



Quinaux spreekt van scènes van ‘stedelijke guerilla’, met mannen die straatstenen los wrikken om ze als projectielen te lanceren. Bij de politie zelf is er sprake van materiële schade aan voertuigen en fysieke schade.



Enkele foto’s die Het Laatste Nieuws uit goede bron ontving, illustreren hoezeer de situatie uit de hand liep. Dat de agenten het zwaar te verduren kregen, is te zien aan de staat van hun uitrusting na de interventie. Eén helm heeft een vizier dat dwars door midden is gescheurd, een andere helm lijkt de schade te vertonen van een zware klap of een gegooid voorwerp, zo is te zien op de foto’s. De politie zegt nog meer agenten in te zetten om de rellen te beteugelen.

Vanavond geen rellen

De lokale politie van Charleroi zette gisteravond extra agenten in om de vrede te bewaren. ,,Het is duidelijk dat er geen derde nacht met rellen komt in Charleroi, dat is een zekerheid”, beloofde woordvoerder David Quinaux toen nog tegenover RTL. ,,We hebben ons personeel verstandig ingezet. We zullen alle gewapende groepen onderdrukken en verspreiden over de stad. Ook wie gewelddadig gedrag vertoont, krijgt met ons te maken. De orde zal vanavond heersen in Charleroi.”

Ook tijdens de rellen van de nacht ervoor werden agenten onder andere bekogeld met stenen en biljartballen. Het was al de tweede nacht op een rij dat er amok werd gemaakt in het centrum Charleroi. Volgens de politie werden tijdens de rellen vernielingen aangebracht aan verschillende winkels en een bankkantoor in de buurt.

Ook politievoertuigen werden beschadigd en enkele leden van de oproerpolitie raakten lichtgewond. Zeker drie mensen werden aangehouden.

Toekomstige acties

De betogers dreigen ook met meer acties. ,,We werken nog altijd aan het document dat we willen laten circuleren in de regio”, aldus woordvoerder Marc-Henri Jamain. ,,We plannen ook in de nabije toekomst andere acties in Namen en de omgeving, maar we willen daar op dit moment niet meer over kwijt.”

130 relschoppers opgepakt bij brandstofbetogingen in Frankrijk

Bij betogingen tegen hoge brandstofprijzen zijn gisteren in Parijs en andere steden in totaal 130 relschoppers opgepakt. Het groots aangekondigde protest van de ‘gele hesjes’ bracht zo’n 100.000 Fransen op straat. Het overgrote deel buiten Parijs. In de hoofdstad zelf kwamen volgens de politie ‘slechts’ 8.000 demonstranten opdagen.



Elders in Frankrijk verlopende demonstraties beduidend rustiger. In Toulouse, waar duizenden mensen op de been zijn, wordt de naam van de Franse president gescandeerd ‘Macron t’es foutu, les Français sont dans la rue’ (vrij vertaald: Macron je kunt wel inpakken, de Fransen zijn op straat’).



De tienduizenden ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) betogen tegen de hogere accijnzen op benzine en diesel die de Franse regering van president Macron doorvoert, naar eigen zeggen om het autogebruik terug te dringen. Volgens ‘de gele hesjes’ is het wéér een extra belasting die vooral mensen met lage inkomens treft.

Truckers zijn op hun hoede om in een oorlog te belanden. Een Nederlandse trucker kwam er deze week alsnog in terecht. Bekijk hieronder de beelden: