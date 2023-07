Opnieuw rellen tijdens vijfde nacht van protest in Frankrijk

Frankrijk is de vijfde nacht met protesten ingegaan, al lijkt die iets rustiger te verlopen dan de voorgaande nachten. Wel berichten Franse media over incidenten en confrontaties tussen demonstranten en de politie in bijna alle grote steden.

In Marseille, de tweede grootste stad van Frankrijk, zegt de politie dat de situatie ‘onder controle’ is. De stad had zich voorbereid op zware rellen. Zaterdagavond werden er volgens de meest recente berichten 60 mensen gearresteerd. De politie sprak eerder op de avond van ‘een geagiteerde sfeer’ en gebruikte traangas tijdens een confrontatie met een groep demonstranten in de hoofdstraat.

Op de winkelstraat Champs-Élysées in Parijs, waar veel winkeliers uit voorzorg hun vitrines hebben dichtgetimmerd, heeft de politie zaterdagavond 80 personen gearresteerd en wapens in beslag genomen. Ondanks een grote opkomst van vooral jonge betogers, bleef het volgens de Franse nieuwszender BFMTV in de nacht relatief rustig in de straat.

Uit Montpellier, in het zuiden van het land, komen meldingen van plunderingen. In Nice, ook aan de Middellandse Zee, vond een confrontatie plaats tussen de politie en demonstranten die een groot vuur hadden aangestoken. De burgemeester van Nice bevestigde zaterdagavond laat dat er in het centrum van de stad was geplunderd door ‘een bende jongeren’. Zij zouden aan de hand van videobeelden zijn opgepakt.

45.000 agenten paraat

Net als tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag staan in Frankrijk opnieuw 45.000 agenten paraat om in te grijpen. Vorige nacht werden in totaal 1311 mensen aangehouden, van wie 406 in Parijs. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zijn er sinds de start van de onrust dinsdag meer dan 200 politieagenten gewond geraakt. Tijdens de rellen zijn volgens hem 2000 voertuigen in vlammen opgegaan. Minister van Financiën Bruno Le Maire stelde dat meer dan 700 zaken als supermarkten, restaurants en bankvestigingen zijn ‘overvallen, geplunderd en soms afgebrand'.

Zaterdag werd de 17-jarige Nahel begraven in het Franse Nanterre. De dood van de jongen is de aanleiding voor de onrust in Frankrijk. Nahel, van Algerijnse afkomst, werd dinsdag tijdens een verkeerscontrole door een agent neergeschoten.