Opnieuw twee tieners uit Hilversum opgepakt na fatale mishandeling Mallorca

8 verdachtenDe politie heeft vanochtend twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar het uitgaansgeweld op 14 juli op Mallorca. Het gaat om twee mannen uit Hilversum van 18 en 19 jaar oud. De arrestaties zijn niet het gevolg van het item in Opsporing Verzocht van gisteravond, bevestigt het Openbaar Ministerie tegen deze site.

De vanochtend aangehouden tieners worden verdacht van het plegen van openlijk geweld. Ze worden op dit moment verhoord door de politie. Vooralsnog verdenkt justitie hen niet van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman of van de poging tot doodslag op enkele andere slachtoffers op zowel de boulevard van El Arenal als voor de deur van een café even verderop.

Wat ze mogelijk wel op hun geweten hebben, maakte het OM niet bekend.

Gooise vriendengroep

In totaal zitten er nu acht verdachten vast, allemaal uit Hilversum en het merendeel hoort bij dezelfde vriendengroep. De Gooise tieners worden verdacht van het medeplegen van doodslag, het medeplegen van een poging tot doodslag en openlijk geweld. Een van de eerder aangehouden verdachten staat morgen voor de rechter, die daarna zal beslissen of hij langer vast moet blijven.

Op dit moment zijn vier verdachten in beeld die vermoedelijk betrokken waren bij de doodslag op Carlo. Het gaat om Lukas O., Sanil B., Hein B. en Mees T. Hun vrienden Daan van S. en K. B. zitten inmiddels ook achter slot en grendel. ,,De verschillende verdenkingen betreffen medeplegen doodslag, medeplegen poging doodslag en openlijk geweld”, aldus het OM.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opsporing Verzocht

Gisteravond besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. De vader van Heuvelman deed namens de familie zijn verhaal en riep getuigen op zich te melden. Hij zei te hopen dat getuigen die zich nog niet hebben gemeld ‘zich over hun schroom heenzetten’. ,,Pak je verantwoordelijkheid, ook al ben je nog zo jong”, moedigde de vader mensen aan.

Ook werd gevraagd om beelden van het uitgaansgeweld. Er kwamen zeker zeventien tips binnen. Om wat voor tips het gaat en of het nieuw beeldmateriaal betreft, kan de politie nog niet zeggen. ,,Het is belangrijk dat dit eerst zorgvuldig wordt uitgeplozen. We weten in ieder geval zeker dat er aanvullend beeldmateriaal moet zijn, want de getuigen die wij hebben gesproken beschrijven beelden die wij nog niet hebben gezien.”

Volgens de politiewoordvoerder is er inmiddels met ruim vijftig mensen gesproken, maar moeten er nog meer mensen zijn die mogelijk iets gezien hebben die betreffende nacht in uitgaansgebied El Arenal. ,,Elk verhaal, elke foto of filmpje kan ons verder brengen om duidelijkheid te krijgen en te verschaffen over wat zich heeft afgespeeld”, aldus de zegsman. ,,Dat is niet alleen belangrijk voor de strafvervolging, maar ook voor de nabestaanden. Die hebben daar recht op. Twijfel niet en meld je.”

Tientallen verklaringen

Het Openbaar Ministerie beschikt inmiddels over tientallen verklaringen over de dodelijke mishandeling in badplaats El Arenal. Teruggekeerde vakantiegangers die getuige waren van het geweld, zijn of worden nog door de politie gehoord. Eén van hen gaf in gesprek met deze site aan dat de dood van Carlo mogelijk het gevolg was van een ruzie over een omgestoten drankje in een café.

Advocaat Peter Plasman, die een van de verdachten van het doodschoppen van Carlo bijstaat, zegt dat getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer recht achteroverviel op een stoeprand. Dat zou de doodsoorzaak kunnen zijn. ,,Dat wordt in elk geval een discussie”, zei Plasman eerder tegen deze site.

Tekst gaat verder onder deze video

November

Als gevolg van het geweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven. Na zijn vertrek naar de vakantiebestemming zagen de vader en moeder van Heuvelman hun zoon voor het eerst weer in het ziekenhuis, waar hij in een diepe coma lag. ,,Weet je, aan de ene kant hoop je dat het goed komt”, aldus de vader tegen AVROTROS. ,,Maar aan de andere kant... als hij blijft leven, hoe wil hij dat dan? Het is natuurlijk zeer lastig als je voor je zoon zo’n besluit moet nemen. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen.”

De raadkamer van de rechtbank besloot eerder het voorarrest van de meeste verdachten met negentig dagen te verlengen. Na de drie maanden volgt in de regel de eerste openbare zitting, die naar verwachting in de eerste helft van november plaatsvindt.

Volledig scherm De boulevard in de badplaats El Arenal op Palma de Mallorca. In het uitgaansgebied van de badplaats vond een geweldsincident plaats waarbij een 27-jarige man uit Waddinxveen tegen het hoofd werd geschopt en later overleed. © ANP