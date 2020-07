Opnieuw verscherpte maatregelen in België: alleen boodschappen doen, beperking van sociale contacten

Inwoners Hawaï zetten zich schrap voor orkaan Douglas

3:06 Orkaan Douglas in de Stille Oceaan bedreigt de eilanden van de Amerikaanse staat Hawaï. Het Amerikaanse Nationale Orkaancentrum (NHC) heeft aangekondigd dat de cycloon zondag en in de nacht naar maandag met windsnelheden van 140 kilometer per uur over de eilanden raast of net aan ze voorbij gaat. Er worden hoge en potentieel vernietigende golven, zware regenval en gevaarlijke stormvloeden voorspeld.