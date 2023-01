Opnieuw vrachtschip vastgelopen in Suezkanaal

fans woest Amerikaan­se schrijver zet zelfmoord sinds 2020 in scéne: 'Haar dood verscheur­de de boekgemeen­schap’

De Amerikaanse boekwereld is in rep en roer nu een doodgewaande schrijver heeft verklaard dat ze tóch niet dood is en zonder schaamte haar comeback aankondigt. Susan Meachen zou in 2020 door zelfdoding om het leven zijn gekomen, maar dat blijkt toch anders te zitten. Haar fans reageren woest: ,,We rouwden om het verlies van een vrouw die we als een vriendin beschouwden.”

