Opvang in de regio: 'Het is hier een ramp'

Eenzame dood: Duitse politie vindt rottend lijk van 200 kilo in woning

4:46 Zes weken lang lag het lijk van een Duitse man te ontbinden in een appartement in de Duitse hoofdstad Berlijn. Niemand had iets door. Tot de stank van ontbinding in de woningen van de buren begon binnen te dringen. Die belden de politie.