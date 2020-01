Opvolging overleden sultan van Oman (79) wordt lastige klus

De sultan van Oman, Qaboos bin Said, is vrijdagavond op 79-jarige leeftijd overleden. Dat melden Omaanse staatsmedia zaterdag. Sultan Qaboos werd eind vorig jaar in een ziekenhuis in het Belgische Leuven behandeld. Volgens diplomaten zou hij aan darmkanker hebben geleden.

Qaboos was sinds 1970 aan de macht in Oman sinds hij bij een coup zijn vader had afgezet. De ongehuwde sultan had geen kinderen of broers en heeft publiekelijk ook geen opvolger aangewezen. Een statuut uit 1996 zegt dat de regerende familie binnen drie dagen na het vrijkomen van de troon een opvolger zal kiezen. Als dat niet lukt, zal een raad de persoon aanstellen van wie de sultan zijn naam in een verzegelde brief heeft achtergelaten.

Tijdens zijn langdurige regeringsperiode transformeerde Qaboos het middeleeuwse Oman om in een moderne natie met een grote aantrekkingskracht op toeristen. Onder zijn leiding werd het land een invloedrijke regionale speler. Het neutrale Oman speelde vaak een bemiddelende rol tussen Iran en de Verenigde Staten en was een belangrijke gesprekspartner in het Midden-Oosten. Volgens het staatsagentschap verdiende hij daarmee wereldwijd respect.

,,We hebben geen conflicten en steken geen brandstof in de fik als we het ergens niet mee eens zijn’’, zo zei hij in 2008 tegen een Koeweitse krant in één van zijn spaarzame interview.

De grootste diplomatieke prestatie van de sultan kwam toen Oman geheime gesprekken organiseerde tussen Iraanse en Amerikaanse diplomaten, die uiteindelijk leidden tot de nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en de rest van de wereld. Aan die overeenkomst, die het nucleaire programma van Iran beperkte in ruil voor het opheffen van economische sancties, kwam echter deels een einde toen de Amerikaanse president Donald Trump zich in mei 2018 terugtrok.

Behandeling

Aan welke ziekte de sultan precies leed is onbekend. Vorig jaar werd hij behandeld in Duitsland en in december verbleef hij korte tijd in België voor onderzoeken in het Leuvense Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Hij keerde echter vervroegd naar Oman terug, nadat zijn behandeling na vijf dagen in onderling overleg werd stopgezet. De ziekenhuisopname van de sultan zorgde toen al voor onrust met betrekking tot zijn opvolging en de stabiliteit van het land.

,,Het zal ontzettend moeilijk worden om een waardige opvolger voor hem te vinden’’, zei Gary A. Grappo, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oman. ,,Wie zijn opvolger ook zal worden, hij zal een immens, immens moeilijke klus krijgen. Er zal nooit meer een tweede Qaboos zijn, want dat zijn onmogelijke schoenen om te vullen.’’