Orbán verwijt critici de wet slecht te lezen: ‘Ik vocht altijd voor de vrijheid van homo's’

Uit de EU

Hij zei dat de wet al is aangenomen en van kracht is. “Het is gedaan.”

Als Hongarije inderdaad geen beterschap toont, past het land volgens Rutte niet langer in de EU. ,,Ik kan helaas niet in mijn eentje, en zelfs niet met de andere lidstaten, zeggen: jullie moeten eruit. Dat moet stap voor stap, en je hoopt in de tussentijd dat ze zich aanpassen. Maar het langetermijndoel is om Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen.‘’

Collega Xavier Bettel van Luxemburg, die in 2015 als eerste openlijk homoseksuele regeringsleider ter wereld in het huwelijk trad met zijn Belgische vriend, zegt ‘geen woorden te hebben voor de verdediging van Orbán. ,,Hij begrijpt er helemaal niets van. We moeten dit nú bespreken en zeggen dat het onacceptabel is. Gay zijn is geen keuze, maar intolerant zijn wel. Het is zo treurig dat we kennelijk moeten zeggen: we stappen naar het hof. Dit gaat over kernwaarden van de Europese Unie.”