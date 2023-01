Orde hersteld na bestorming parlement Brazilië, woedende reacties op 'laffe aanval democratie’

met videoBraziliaanse veiligheidstroepen hebben zondagavond de controle overgenomen in de overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia die eerder op de dag waren bestormd door aanhangers van de voormalige president Jair Bolsonaro. Ruim 400 mensen zijn gearresteerd. Wereldleiders reageerden woedend op de bestorming van het parlementsgebouw, hooggerechtshof en presidentiële paleis.

In een eerste reactie noemde de Amerikaanse president Joe Biden de ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse land zondag ‘schandalig’. Hij twitterde later: ‘Ik veroordeel de aanval op de democratie en op een vreedzame machtsoverdracht in Brazilië. Braziliës democratische instituten hebben onze volledige steun en er mag niet getornd worden aan de wil van het Braziliaanse volk.’

De Argentijnse president Alberto Fernandez sprak van een couppoging door Bolsonaro-supporters en zijn Mexicaanse ambtgenoot Andres Manuel Lopez Obrador liet via Twitter weten: ‘Lula is niet alleen, hij heeft de steun van de progressieve krachten in zijn land, in Mexico, het Amerikaanse continent en de wereld.’ De Chileense president Gabriel Boric noemde de bestorming ‘een laffe en misselijkmakende aanval op de democratie’ en de Venezolaanse leider Nicolas Maduro veroordeelde de ‘neofascistische groeperingen’ die de aanval op Lula hebben ingezet.

In Europa stelde de Franse president Emmanuel Macron in een tweet: ‘De wil van het Braziliaanse volk en de democratische instituten moeten gerespecteerd worden’. De buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Josep Borrell, twitterde dat hij met afschuw kennis had genomen van de ‘gewelddadige en illegale bezetting’ in Brasilia en stelde: ‘De Braziliaanse democratie zal het winnen van geweld en extremisme.’

Gouverneur

Gouverneur Ibaneis Rocha is voor negentig dagen uit zijn ambt gezet vanwege de gebrekkige veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad. Volgens de nieuwe president Luiz Inacio Lula da Silva heeft de militaire politie die onder Rocha valt niets gedaan om de demonstranten te stoppen. Eerder zondag ontsloeg Rocha zelf de chef van de Federale Politie, Anderson Torres, die minister van justitie was onder Bolsonaro.

De openbare veiligheid in Brasília valt onder zijn verantwoordelijkheid. Torres verblijft net als de oud-president momenteel in de Verenigde Staten. Tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd, onder meer wegens nalatigheid.

Onderzoek

De Braziliaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de bestorming, die door de deelnemers al twee weken werd voorbereid op platforms als Telegram en Twitter. Toen zij zondagmiddag aankwamen in Brasilia zouden ze door de militaire politie met alarmlichten zijn begeleid. Het duurde tot twee uur na de bestorming voordat de mobiele eenheid in actie kwam en drie uur voordat veiligheidstroepen de overheidsgebouwen in Brasilia konden ontzetten.

Volgens de huidige minister van justitie Flavio Dino zijn tweehonderd demonstranten gearresteerd. Rocha had het eerder over meer dan vierhonderd.

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva arriveert bij het presidentieel paleis in Brasília.

Verkiezingsuitslag

De aanhangers van oud-president Bolsonaro willen zich niet neerleggen bij de uitslag van de presidentsverkiezing in oktober, die met klein verschil werd gewonnen door Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Lula is vorige week zondag geïnstalleerd als nieuwe president van het land. De Bolsonaro-aanhangers eisen een militaire interventie om Lula af te zetten.

Bolsonaro zelf vertrok kort voor de installatie van Lula naar de Verenigde Staten. Hij veroordeelde de gewelddadigheden in een reactie op Twitter. ,,Vreedzame demonstraties maken deel uit van onze democratie, maar daarin is geen plaats voor plunderingen en innames van overheidsgebouwen zoals die vandaag hebben plaatsgevonden’’, schreef hij.

,,Maar ik verwerp de valse beschuldigingen die aan mij worden toegeschreven door de huidige regeringsleider, dat ik dit soort geweld heb aangemoedigd. Tijdens mijn mandaat heb ik me altijd aan de regels van de Grondwet gehouden en de democratie, transparantie en onze heilige vrijheid gerespecteerd en verdedigd.”

Lula woedend

Lula was op het moment van de bestorming niet aanwezig in Brasília. De president was op werkbezoek in São Paulo. Hij reageerde woedend op de gebeurtenissen in Brasília. ,,Dit zijn fascistische fanatici”, zei hij in een ingelaste toespraak die live op televisie werd uitgezonden. ,,Deze vandalen, die we fanatieke nazi’s kunnen noemen, of fanatieke Stalinisten, hebben iets gedaan wat nog nooit is voorgekomen in de geschiedenis van dit land. Iedereen die dit heeft gedaan, zal worden gevonden en berecht. Ook zullen we uitzoeken door wie ze zijn gefinancierd.”

Lula vaardigde daarnaast een decreet uit voor federale interventie in Brasília tot 31 januari. Dat betekent dat de openbare veiligheid in de hoofdstad onder verantwoordelijkheid komt van de federale regering. Lula stelde als verantwoordelijke de rechterhand van de huidige minister van Justitie aan, Ricardo Cappelli. Hij krijgt uitgebreide bevoegdheden om leiding te geven aan het veiligheidsapparaat in de hoofdstad. Ook kan Cappelli, indien nodig, volgens het decreet beschikken over de financiële, technologische, structurele en personele middelen die hij nodig acht.

Later op de avond keerde Lula terug naar Brasília om de enorme schade die is aangericht met eigen ogen te aanschouwen.

Leden van de gerechtelijke politie inspecteren de schade aan het hooggerechtshof.

‘Bolsonaro stimuleerde bestormingen’

Lula beschuldigde zijn voorganger Bolsonaro ervan de gebeurtenissen in Brasília te hebben gestimuleerd. ,,Deze genocidepleger heeft dit niet alleen uitgelokt, maar ook gestimuleerd, of wie weet stimuleert hij het nog steeds, via de sociale netwerken. Er zijn diverse toespraken van hem geweest waarin hij een invasie van de drie machten heeft gestimuleerd”, aldus de president, die zondagavond meteen terugkeerde naar de hoofdstad.

Op Twitter gaan meerdere filmpjes rond van Bolsonaro-aanhangers die het parlement zijn binnengedrongen en van de vernielingen die ze hebben veroorzaakt. Ze namen ook bezit van het presidentiële paleis Planalto, het werkpaleis van Lula. Tijdens de bestorming staken demonstranten onder andere zwaar vuurwerk af, en bij confrontaties met de politie gooiden ze met ijzeren staven en andere zware voorwerpen.

Fraude

Voor een bestorming van het Congres werd in Brazilië al langer gevreesd. Sinds de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro eind oktober demonstreren zijn aanhangers op meerdere plaatsen in het land tegen de uitslag, waarvan ze - zonder enig bewijs of aanwijzing - vermoeden dat die door fraude tot stand is gekomen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de uitlatingen van de oud-president, die tijdens zijn bewind regelmatig heeft gezegd dat het Braziliaanse kiessysteem met elektronische stemmachines niet veilig is. De machines zouden geprogrammeerd zijn om de linkse Lula aan de overwinning te helpen. Ook heeft Bolsonaro meermaals gespeculeerd op de inzet van de strijdkrachten om de orde in het land te bewaken.

Er zijn tienduizenden mensen in Brazilië, misschien zelfs honderdduizenden, die de complottheorieën van de voormalige rechts-radicale president volledig hebben overgenomen en geloven dat er tijdens de presidentsverkiezingen is gefraudeerd. Bijna de helft van de kiezers stemde op Bolsonaro: de uitslag was 49,2 tegen 50,8 procent. De radicale tak van de Bolsonaro-aanhangers roert zich nu sterker dan ooit.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Hoofdkwartier leger

In Brasília bivakkeren al twee maanden lang honderden radicale volgelingen van de vertrokken president voor het hoofdkwartier van het leger. Ook daar protesteerden ze tegen de verkiezingsuitslag en riepen ze het leger op om in te grijpen en te voorkomen dat Lula zou kunnen aantreden. Op 12 december probeerde een groep Bolsonaro-aanhangers een bureau van de Federale Politie te bestormen en staken auto’s en bussen in brand. Enkele dagen voor de installatie van Lula werd een ‘bolsonarista’ aangehouden die een bom had geplaatst in een tankwagen bij het vliegveld. Via WhatsApp en Telegram werden Bolsonaro-aanhangers aangespoord om ‘heel Brasilia te omsingelen’ en ‘alles kapot te maken’.

Aanhangers van de rechtse oud-president Jair Bolsonaro zijn zondag het parlementsgebouw van Brazilië binnengedrongen.

Volledig scherm © AP

Aanhangers van voormalig president Jair Bolsonaro proberen ook de officiële werkplek van de huidige Braziliaanse president binnen te dringen.

Best opvallend is de timing, aangezien Bolsonaro al een paar weken in Florida zit en niets van zich laat horen.