Orkaan Irma veroorzaakt vooral wateroverlast in Florida

In de stad Miami werden in eerste instantie ernstige problemen verwacht. Dat bleek achteraf mee te vallen. Het vliegveld van Miami liep waterschade op en zal morgen pas weer gedeeltelijk worden opengesteld. In de stad zelf staan straten blank, zijn bomen en hijskranen omgewaaid en is er schade aan huizen. De orkaan Irma kwam aan de andere kant van Florida, bij Marco Island, aan land. Via de westkust trekt Irma richting het noorden. In kustplaatsen als Naples, Fort Meyer en Sarasota kan het snel stijgende water gevaarlijke situaties opleveren.



Nu de nacht in Florida begint, roept de nationale weerdienst inwoners op om binnen te blijven. ,,'s Nachts is het onmogelijk om overstromingen te zien'', waarschuwt het weerinstituut.