Orkaan Maria zwakt af: 9 doden, Puerto Rico zonder stroom

Maria is afgezwakt maar meteorologen waarschuwen dat de storm boven de zee weer aan kracht kan toenemen. Bij de doortocht op de eilandstaat Dominica in de Caribische Zee zijn dinsdag zeker zeven doden gevallen. Het door een eerdere orkaan Irma getroffen Sint-Maarten ontkwam aan de verwoestende kracht van orkaan Maria. Op het eiland Guadeloupe kwamen wel twee mensen om het leven.



In Puerto Rico zorgde de ongemeen krachtige orkaan voor enorme materiële schade. Hele wijken van de hoofdstad San Juan staan onder water. Het was de krachtigste storm op het Amerikaanse eiland in 80 jaar. Puerto Rico is Amerikaans grondgebied en telt ruim 3 miljoen inwoners. Het land heeft al zware financiële problemen. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade door de orkaan precies is en of er slachtoffers zijn gevallen.