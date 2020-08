Orkaanseizoen gaat komende weken pieken

Het orkaanseizoen is op dit moment wereldwijd al in volle gang. Maar een piek krijgen we pas de komende weken, verwachten de meteorologen van Weerplaza op basis van statistieken.

Het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan loopt officieel van 1 juni tot 30 november. Statistisch gezien zijn verreweg de meeste orkanen actief in de periode half augustus en begin oktober. De absolute piek ligt meestal rond 10 september.

Qua orkanen valt het in 2020 tot nu toe mee. Wel zijn er veel tropische stormen ontstaan. Inmiddels hebben we tropische storm Kyle achter de rug. Raymond Klaassen van Weerplaza laat weten dat er nog nooit zó vroeg in het seizoen een storm met de letter K is geweest. Kyle ontstond op 14 augustus en was daarmee tien dagen eerder dan de K storm uit 2005. ,,Dat werd overigens een historische orkaan, want wie kent orkaan Katrina niet?”

De komende weken ziet Weerplaza de ingrediënten die nodig zijn voor het ontwikkelen van tropische stormen en mogelijk orkanen meer en meer beschikbaar worden:

- Zeewatertemperatuur stijgt verder, en is al hoger dan normaal,

- De windshear (verschillen in windsnelheid en -richting in een relatief klein stukje atmosfeer) in de bovenlucht wordt steeds minder, hetgeen gunstig is voor de ontwikkeling van stormen,

- De hoeveelheid tropische storingen die voor de Afrikaanse westkust ontstaan en dan westwaarts bewegen neemt meer en meer toe.

Naamgeving

Voor heldere communicatie is halverwege de twintigste eeuw afgesproken om orkanen namen te geven. Zo kon er geen verwarring ontstaan over welke storm er werd bedoeld in de berichtgeving. Voor de namen worden lijsten gebruikt. Er zijn zes lijsten, een voor elkaar jaar. Na zes jaar wordt de eerste lijst weer gebruikt.

Als er een tropische storm is ontwikkeld krijgt deze een naam. Mocht de storm zich ontwikkelen tot orkaan dan verandert de naam niet. Als de tropische storm of orkaan afzwakt en de windsnelheid onder de 63 km/uur komt verdwijnt de naam van de kaart. De eerste storm in het jaar krijgt een naam die begint met een A, de tweede met een B, etc. Mochten alle namen vergeven zijn voor dat jaar dan schakelt men over op het Griekse alfabet. Dit is zelden nodig.

