‘Orkanen krachtiger en natter door opwarming aarde'

Een stijgende zeespiegel, waardoor de opstuwing vanuit zee nog heftiger wordt. Stormen die langer op hun plaats blijven en een ware zondvloed aan regen laten vallen. De zeventien wetenschappers die Associated Press raadpleegde schetsen geen vrolijk beeld.



Een paar experts blijven voorzichtig met de koppeling tussen het broeikaseffect en de orkanen, maar de meeste wetenschappers zien duidelijk de hand van de mens in de zondvloed die Florence veroorzaakt. Op sommige plaatsen in North Carolina is al 60 centimeter regen gevallen en het blijft heel het weekeinde nog regen. De orkaan is 645 kilometer in doorsnee, dat is grofweg de afstand van Groningen naar Parijs.



Mangkhut in Azië is een orkaan van de vijfde categorie en zo sterk dat er zelfs auto's opgetild kunnen worden. ,,Er komen niet meer orkanen, maar ze worden wel heviger’’, zegt ook Diana Woei van Weerplaza. De kans dat Nederland ooit zo’n zware orkaan krijgt is heel klein. ,,Wij hebben hier niet van die hoge zeewatertemperaturen’’, zegt weervrouw Woei.