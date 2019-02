Oud-bokser Rudi Lubbers: ‘Ja, ik wil best terug naar Nederland’

Rudi Lubbers (73) werd ooit een Nederlandse legende door zijn bokspartij in 1973 in Jakarta tegen Muhammad Ali, die hij op punten verloor. Na zijn carrière ging het bergafwaarts, onder meer doordat hij in 1986 werd veroordeeld voor drugshandel, wat hem acht jaar cel opleverde. Hij ontkent tot op de dag vandaag. De bokser voelde zich in de steek gelaten en sloeg na zijn straf met zijn vriendin Ria en zijn honden aan het zwerven. Totdat ze ‘zo’n zeven jaar geleden’ strandden in Bulgarije.



Nu leeft hij in een vervallen bestelbusje niet ver van het dorp Kosharitsa, vijf kilometer de bergen in van het grotere Sveti Vlas. Samen met Ria. Sinds de uitzending van Andere Tijden Sport afgelopen zondag weet heel Nederland hoe slecht het gaat met Lubbers, die in de uitzending zonder schoenen rondscharrelt en zijn tanden poetst in een vieze plas water. Oud-wielrenner Rini Wagtmans luidde deze week de noodklok, omdat Rudi en met name de verzwakte Ria in levensgevaar zouden zijn.



Daarop reageerde weer Nederlander Arie Grinsven, die in Bulgarije woont en het stel opzocht en eerste hulp verleende. ,,Ik zit hier nu in de zon, de wind is koud maar de lucht blauw’’, vertelt Lubbers via de telefoon van de vrouw van Grinsven. ,,Ik heb net pasta gegeten, met broccoli.’’ Volgens Lubbers is Ria ‘niet goed', maar ‘ook niet ziek'. ,,Ze is van slag van alles. Ze hoest wat en ligt nu lekker te slapen. Maar ze gaat straks ook eten, kip en zo.’’ Arie haalt ondertussen Rudi’s zoon Marco van het vliegveld.



Lubbers weet dat zijn oudste zoon onderweg is. Drie jaar lang heeft hij hem niet gezien. Ook sprak hij vanmorgen sinds jaren zijn dochter Vanessa weer eens, over de telefoon. ,,Fantastische meid.’’



Lubbers is blij met alle hulp die vanuit Nederland op gang is gekomen. ,,Die is ook hard nodig, want het gaat niet zo goed.’’ Hij refereert ongevraagd aan zijn veroordeling wegens drugshandel. Hij is er nog kwaad over. ,,De smeerlappen hebben me heel wat aangedaan. Ik ben erin geluisd. Maar ik kom sterker terug dan ooit. Ik heb begrepen dat ik een schadeclaim kan indienen.’’