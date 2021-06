Oud-generaal Ratko Mladic ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang

Ratko Mladic is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Beschuldigingen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid zijn overeind gebleven. De ex-generaal was bevelhebber van het Bosnisch-Servische leger tijdens de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië.

Zowel Mladic (79) als de aanklager van het Joegoslavië Tribunaal waren na de eerste uitspraak in 2017 in beroep gegaan. De ‘Slager van Bosnië’ was toen veroordeeld wegens onder meer genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Er waren toen in totaal 11 aanklachten.

Mladic vroeg ook deze keer om vrijspraak. Wat hem betreft deed hij tijdens de oorlog in Bosnië (1992-95) niet meer dan zijn plicht: ,,Ik verdedigde mijn volk.” Al zijn bezwaren werden verworpen. Dat was precies waar de nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica op hoopten. ,,Vandaag is een historische dag voor ons”, zei Munifa Subasic, leider van de Moeders van Srebrenica, vooraf.

De aanklager wilde juist dat hij behalve voor genocide in Srebrenica (in 1995) ook veroordeeld werd voor genocide in een aantal Bosnische gemeenten in 1992. Die kans werd van tevoren niet groot geacht, omdat eerder zijn kompaan Radovan Karadzic van deze specifieke beschuldiging werd vrijgesproken.

Blauwhelmen

In en rond Srebrenica kwamen destijds meer dan 7000 moslims om het leven. De Nederlandse blauwhelmen die daar toen gelegerd waren om de burgerbevolking te beschermen, konden niets doen om de slachting te voorkomen. Het was de grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Een rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie leidde in 2002 tot de val van het tweede kabinet-Kok.

De straf voor Mladic is nu definitief. Er is geen beroep meer mogelijk. Zijn zaak was een van de laatste waarover de rechters in hoger beroep nog uitspraak moesten doen. Het Joegoslavië Tribunaal is eigenlijk al opgeheven, maar speciaal voor enkele gevallen is in 2010 het zogenaamde Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen opgericht.

Satko Mujagic groeide op in Bosnië en overleefde tijdens de Joegoslavische Burgeroorlog de concentratiekampen Omarska en Manjatsja: