Oud-heerser Zimbabwe ‘verliest’ 1 miljoen dollar in gestolen koffer

Volgens de krant zegt Mugabe in nieuwe rechtbankdocumenten dat hij veel meer geld is verloren dan eerder werd gemeld. In 2016 zou de voormalig president, die toen nog in functie was, een zwarte koffer met het briefgeld mee hebben genomen naar zijn landhuis. Hij zou de koffer aan Constance Mugabe hebben gegeven, die er voor hem op zou moeten letten. Constance is een familielid, die ook huishoudelijke taken voor Mugabe voor haar rekening neemt.