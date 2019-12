Oud-koning Albert II verplicht tot vaderschapstest in zaak ‘dochter’ Delphine

Het Hof van Cassatie oordeelde vandaag dat de Belgische staalmagnaat Jacques Boël officieel niet de vader van Delphine is. Boël stond al in 2017 erfelijk materiaal af. Daaruit bleek dat hij niet de biologische vader is van Delphine. Hij bleef echter, volgens de Belgische wet, het predikaat vader houden omdat hij die rol sinds haar geboorte had. Dat predikaat is vandaag komen te vervallen. Door dat besluit moet Albert II – die in mei onder dwang van justitie dna moest afstaan – zijn erfelijk materiaal op korte termijn laten vergelijken met dat van Delphine. Dat hoefde hij niet zolang Jacques Boël formeel nog ‘vader’ was. Het daadwerkelijke besluit hierover, dat later volgt, is als het ware een formaliteit.



De uitspraak van vandaag betekent ook dat de uitslagen van de dna-vergelijking tussen Delphine, de voormalige koning en Sybille de Selys Longchamps (de moeder van Delphine) binnenkort in de rechtbank bekend zullen worden gemaakt. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk omdat er nog geen zittingsdatum is vastgesteld.



Delphine Boël stapte in 2013 naar de familierechtbank om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Ze zegt al jaren dat de oud-vorst vorst haar biologische vader is. Albert II, de vader van de huidige koning Filip, heeft zich altijd verzet tegen een dna-test.