Oud-Louvre directeur die verdacht wordt van kunstroof op non-actief gezet

'Dieren­vriend' draaide hobbypaar­den in eten voor grof geld in Arendonk

ARENDONK - Knoeien met de paspoorten van paarden zodat ze in voedsel terechtkwamen, het verhandelen van verboden exotische dieren, en verwaarloosde paarden op zijn erf. Een 26-jarige man, zaakvoerder van een manege in Arendonk, is opgepakt in een onderzoek naar internationale fraude. De zelfverklaarde paardenliefhebber schonk ooit duizend euro aan een afgebrande manege in Italië, maar blijkt heel wat minder lief voor zijn eigen dieren.

2 juni