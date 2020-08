Oud-medewerker onthult: Het knettert tussen first lady en ‘prinses’ Ivanka

Oud-adviseur John Bolton gunde de lezer eerder een blik in de keuken van het Witte Huis. Trumps nicht, Mary L. Trump, legde haar oom, de president, op de bank van de psycholoog. Het leverde de schrijvers twee bestsellers op. Wolkoff hoopt op hetzelfde met haar Melania and me: The rise and fall of my friendship with the first lady. Maar volgens de eerste recensies is haar boek weliswaar onderhoudend, maar lang niet zo explosief als de klappers van Bolton en de nicht van Trump.



Het draait om een vriendschap tussen twee gelijkgestemde vrouwen die opbloeide en ophield. Maar het meeste is te doen om de beschrijving van de nogal gespannen relatie tussen Melania, Trumps derde vrouw, en Ivanka, Trumps dochter van zijn eerste vrouw, Ivana. De president is duidelijk idolaat van zijn ondernemende dochter, die hij overal naar voren schuift. Vorige week suggereerde hij nog dat ze mogelijk de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten kon worden.

Kantoorruimte

Melania heeft volgens de schrijfster moeite met de ambities van haar rivaal Ivanka, die bijvoorbeeld steeds meer van haar kantoorruimte inpikt. De oudste dochter van de president wil bovendien overal vooraan zitten en zou nauwgezet de gastenlijsten van het Witte Huis bestuderen om vervolgens een opzichtige plaats aan tafel te claimen. Melania zou haar ‘de prinses’ noemen.

Ivanka Trump.

Melania was al helemaal niet blij om te horen dat Ivanka erop stond om met haar kinderen in de inaugurele Pennsylvania Avenue-parade te lopen. De first lady en haar team waren destijds juist verwikkeld in een ‘Operatie Blokkeer Ivanka’. Ze bestudeerden cameraopstellingen om ervoor te zorgen dat Ivanka’s gezicht zo min mogelijk op foto’s van de presidentiële inauguratie te zien zou zijn, onthult Wolkoff.

Een andere onthulling: Ivanka, officieel adviseur van de president, heeft een vrijbrief van haar vader gekregen en zou wél mogen doen wat hij onvergeeflijk vond van Hillary Clinton: haar particuliere mailaccount gebruiken voor staatszaken.

Wolkoff, die komt uit de wereld van glamourblad Vogue, was achttien jaar adviseur van Melania, die ze als een soort zus beschouwde. De vriendschap was hecht, schrijft ze. Tót de vertrouwelinge in 2018 middels een mailtje werd ontslagen na geruzie over de torenhoge rekening voor haar adviezen rond de inauguratie. Melania and Me bevat lange citaten uit telefoongesprekken. Wolkoff wil niet zeggen of ze die illegaal heeft opgenomen.

De cover van het boek.

Schop

Volgens de eerste Amerikaanse recensies hoeft Donald Trump niet wakker te liggen van dit boek, dat veel minder explosief is dan de bestseller-analyse van zijn nicht Mary. De grootste onthulling is misschien nog dat de first lady communiceert middels emoji’s, ongeveer zoals haar man strooit met tweets, plaagt The New York Times de schrijfster. Melania laat dus vaak in een stroom aan vrolijke en droevige gezichten weten wat ze ergens van denkt.

Kleine onthulling: de veelbesproken ellendige gezichtsuitdrukking van Melania bij de inauguratie van de president was niet een afkeurende reactie op haar man, aldus Wolkoff. ,,Melania fronste plotseling en keek naar beneden en naar rechts omdat haar zoon Barron haar per ongeluk tegen de enkel had geschopt.” Wolkoff stelde voor dat aan de media te vertellen om het geklets over onenigheid in het huwelijk de kop in te drukken, maar de first lady vond dat onzin. ,,Ik ben hun geen verklaring verschuldigd.”

Ivanka bij de inauguratie.

Goed huwelijk

Het huwelijk zou veel beter zijn dan vaak wordt gedacht, aldus Wolkoff. Af en toe heeft Melania het wel aan de stok met Donald. Bijvoorbeeld toen hij het verbod op de import van jachttrofeeën uit Afrika wilde opheffen. Dat op nadrukkelijk verzoek van zijn zoons, Donald junior en Eric, allebei fervent jagers.

,,Melania stond niet sympathiek tegenover de lobbyactiviteiten van ‘de jongens’ voor geweren en jagen of de bizarre noodzaak om een dode dierenkop aan de muur te hangen. Die avond lobbyde ze zelf en haar smeekbede aan Donald werkte echt.” De volgende dag twitterde de president dat hij de beslissing uitstelde.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft het boek van Wolkoff veroordeeld als ‘gemeen’. Haar contract met het Witte Huis zou zijn beëindigd omdat ze ‘chaotisch en oneerlijk’ was en te pas en te onpas de naam van Melania misbruikte.

Donald en Melania donderdag op de Republican National Convention.