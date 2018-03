Oud-premier Catalonië Puigdemont blijft vastzitten in Duitsland

Duizenden Catalanen zijn gistermiddag in Barcelona de straat op gegaan om te protesteren tegen de arrestatie van hun vroegere premier. ,,Wij eisen van Duitsland dat het Puigdemont niet uitlevert aan Spanje voor verdenkingen die op politieke gronden verzonnen zijn'', aldus een woordvoerder van de separatistenbeweging ANC die het protest in Barcelona organiseerde. De betoging leidde tot een confrontatie tussen de actievoerders en politie. Daarbij vielen tientallen gewonden.



In de Spaanse politiek is zowel verslagen als triomfantelijk gereageerd op de aanhouding. Albert Rivera van de pro-Spaanse partij Ciudadanos constateerde op Twitter tevreden dat de vlucht van Puigdemont - die afgelopen weekend vanuit Finland via Duitsland naar België wilde reizen - voorbij is. Een woordvoerster van de beweging Junts per Catalunya van Puigdemont schreef dat op haar beurt dat 'Spanje geen eerlijk proces garandeert, alleen wraak en repressie'.



Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement. De Spaanse justitie vaardigde daarom een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit. Hij wordt onder andere verdacht van 'rebellie'. Puigdemont kan in Spanje een gevangenisstraf van 25 jaar krijgen.