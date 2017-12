Oud-president Georgië dreigt van dak af te springen bij huiszoeking in Kiev

Saakasjvili, die als leider van de zogeheten Rozenrevolutie een einde maakte aan het bewind van president Edoeard Sjevardnadze, was sinds 2003 president van Georgië. In 2013 was hij niet verkiesbaar voor die politieke functie, omdat hij twee ambtstermijnen had voltooid.



Saakasjvili was aanvankelijk zeer populair, maar de kritiek op zijn autoritaire bestuurswijze nam zienderogen toe. In 2008 probeerde hij tevergeefs twee gebieden, die zich met steun van Rusland onafhankelijk hadden verklaard, te heroveren. Hij ontvluchtte Georgië in december 2013.